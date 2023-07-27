Цей правитель був жорстоким і вважався одним з найбільших злочинців в історії.

Під огородженим садом у Римі виявили театр, який вважався давно втраченим, і, який належав сумнозвісному імператору Нерону.

Як повідомляє видання Newsweek, археологи вже два роки розкопують район Риму біля Палаццо делла Ровере і нарешті виявили театр, який згадувався в декількох стародавніх текстах і, очевидно, належав імператору Нерону.

Археологи знайшли сходи в театр, фасад сцени, мармурові колони і службові кімнати, які могли служити костюмерними. Фахівці виявили в стінах кілька прикрас з листя. Саме це навело археологів на думку, що будівля дійсно є театром Нерона.

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"Це відкриття виняткової важливості, яке свідчить про існування незвичайної будівлі часів імператорів Юліїв-Клавдіїв, відомої з давніх джерел, але так і не знайденій", - сказано в заяві спецсуперінтенданта Риму Даніели Порро.

На місці театру археологи серед іншого знайшли і кубки. Фахівці підкреслили, що аспекти цього часового періоду в історії Риму залишаються загадкою для них. Марція Ді Менто, головний археолог цього місця, сказала, що до сьогоднішнього дня за той період часу майже не було знайдено жодного кубка. Команда археологів продовжить вивчати історію театру, щоб дізнатися більше про правління Нерона.

Хто такий імператор Нерон

Імператор Нерон правив Римською імперією з 54 р.н.е. протягом 14 років, поки не помер у віці 30 років. Він був свідком великої пожежі в Римі, яка сталася з 18 по 23 липня 64 р.н.е. Подейкували, що сам імператор і влаштував пожежу, в результаті якої згоріли 10 з 14 районів Риму. Але цю версію історики спростували.

Імператор Нерон був сумно відомий своїм жорстоким характером і розпустою і вважався одним з найбільших злочинців в історії.

Театр Нерона

Знахідка археологів вважається особистим театром Нерона. У стародавніх текстах є докази того, що він використовував будівлю для демонстрації захопленого майна колишнього головного магістрату. У текстах говорилось, що марнославний Нерон любив там співати і виступати. Востаннє будівля згадувалася в тексті, датованому 12 століттям, і з тих пір даних про неї не було. Місцезнаходження її фрагментів стало відоме тільки на початку 2020 року, коли почалися розкопки.

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