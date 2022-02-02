"Альтернативне м'ясо" на смак та запах максимально схоже на справжнє.

Ізраїльські вчені навчилися друкувати м'ясо на 3D-принтерах. Штучне м'ясо має таку ж структуру та запах, як справжнє

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Коли його ріжеш, дуже схоже на сьогодення. Ось готувати це м'ясо вже потрібно трохи інакше, ніж справжнє. Воно дуже швидко смажиться", - розповів шеф-кухар і кулінарний художник Джордан Склер.

Стейки на його сковороді виросли з "м'ясного парфуму" - штучної крові з ароматизатором, саме завдяки їй шматки яловичини і баранини пахнуть як справжні.

"Натурального кольору ми досягаємо з фруктових і овочевих екстрактів", - зазначив Ізраїльський біоінженер Олексій Томцов.

Читайте такожБез людини: робот провів унікальну операцію на свиніВченим довелося розробити спеціальну комп'ютерну програму, яка ретельно досліджувала м'ясо, щоб повторити його смак і запах.

"Ми називаємо це "нарощуванням", вибудовуємо продукт шар за шаром. Це дозволяє ретельно контролювати структуру, додавати жир в тканину, завдяки чому ви майже не здатні на смак відрізнити біологічне м'ясо від нашого. Ваш мозок вважає це м'ясом", - пояснив директор компанії-виробника Ешар.

Відзначається, що "альтернативне м'ясо" до кінця цього року може з'явитися в магазинах. Наразі його собі може дозволити не кожен вегетаріанець, адже воно обійдеться в 34 долари за кілограм.

Як раніше повідомляв УНІАН, гігант світового ринку фастфуду Mcdonald's анонсував серію продукції на основі рослинного м'яса, яка отримала назву McPlant. Нова продукція повинна була вийти на ринок в 2021 році, і планувалося, що включатиме бургери, замінники курятини і сандвічі для сніданку.

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