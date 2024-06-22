Цей астероїд можна буде побачити неозброєним оком.

У п'ятницю, 13 квітня 2029 року, масивний астероїд пролетить повз Землю. За цим зможуть спостерігати всі. Його назва - Апофіс, діаметр становить близько 1230 футів, він є більшим за 90% космічних каменів, пише Forbes.

Астероїд пролетить на відстані 31 600 кілометрів від поверхні Землі - це найближче наближення астероїда такого розміру, яке коли-небудь могли спостерігати люди. Він проходитиме між геостаціонарними супутниками Землі та Атлантичним океаном, що становить лише десяту частину відстані між Землею та Місяцем.

"Апофіс буде видно неозброєним оком. Коли він перетинає Атлантику, кілька мільярдів людей в Європі, Африці та Азії зможуть бачити його протягом кількох годин у нічному небі, якщо небо буде чистим", - зазначили у матеріалі. Відео дня

Що відомо про астероїд Апофіс

Астрономи Національної обсерваторії Кітт Пік відкрили Астероїд 99942 Апофіс 19 червня 2004 року. Вони виявили, що цей кам'янистий астероїд S-типу обертається навколо Сонця кожні 324 дні і наближається до Землі приблизно кожне десятиліття. Він став відомий завдяки тому, що в одній зі статей було підраховано, що він може зіткнутися із Землею у 2029, 2036 або 2068 роках. Тому його назвали на честь Апофіса, єгипетського демона хаосу і руйнування.

"Хоча ймовірність прямого зіткнення з Апофісом становила лише 2,7%, руйнування, спричинені ним на Землі, змусили астрономів спробувати зрозуміти його орбіту більш детально. У 2021 році радіолокаційні спостереження комплексу глибокого космічного зв'язку НАСА в Голдстоуні, Каліфорнія, та обсерваторії Грін Бенк, Західна Вірджинія, у березні 2021 року уточнили його орбіту. Було оголошено, що Апофіс не зіткнеться з Землею ні в 2029, ні в 2036, ні в 2068 роках", - йдеться у матеріалі.

Останні новини про космос

Як писав УНІАН, NASA виявило на Марсі загадковий камінь, який раніше було непомітно. Така знахідка стає новим відкриттям щодо геології Червоної планети.

"Різноманітність текстур і складів на горі Вошберн стала захоплюючим відкриттям для команди, оскільки ці породи є мішком з геологічними дарами, принесеними з краю кратера і, можливо, за його межами. Але серед усіх цих різних каменів був один, який дійсно привернув нашу увагу", - зауважив співкерівник місії Perseverance Бред Гарчинський.

Також повідомлялось, що у центрі далекої від Землі галактики було вперше зафіксовано пробудження чорної діри. Відомо, що такі величезні чорні діри від сотень тисяч до мільярдів разів перевищують масу Сонця та перебувають в центрі більшості галактик, включаючи власну.

Вас також можуть зацікавити новини: