Блакитна діра Таам Джа розташована недалеко від півострова Юкатан, де 66 мільйонів років тому планету вдарив астероїд, який убив динозаврів.

Океанографи підтвердили, що підводна вирва в затоці Четумаль у Мексиці є найглибшою у світі, але що насправді лежить на дні прірви поруч із кратером Чиксулуб, який убив динозаврів, залишається загадкою.

Блакитна діра Таам Джа біля південно-східного узбережжя Мексики має глибину щонайменше 420 метрів, перевершуючи Діру Дракона в Південно-Китайському морі, дно якої розташоване приблизно на 300 метрів нижче за рівень моря, пише Independent.

Блакитні діри - це каверни під морським дном, які утворюються, коли вода просочується крізь тріщини, розчиняючи мінерали на своєму шляху і приводячи до утворення вирв.

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Блакитна діра Таам Джа розташована недалеко від півострова Юкатан, де 66 мільйонів років тому планету вдарив астероїд, який убив динозаврів. Коли його вперше виявили 2021 року, вважали, що він розташований усього на 275 метрів нижче рівня моря. Більш інтенсивне дослідження тепер показало, що його глибина набагато більша.

Щоб виміряти глибину прірви, дослідники поставили поруч із нею судно і скинули трос у грудні 2023 року. Вони також використовували інструмент для визначення провідності, температури і глибини води та ями.

Вони виявили, що яма була глибиною щонайменше 420 метрів, але могла бути ще глибшою. За словами дослідників, профілограф, який у них був, міг працювати тільки на глибині 500 метрів.

Було виявлено, що вода у свердловині має шари різної температури та солоності. Один шар на глибині близько 400 метрів мав значення солоності та температури, близькі до значень прилеглого Карибського моря.

За словами дослідників, це вказує на те, що може існувати підводне морське дно, що з'єднує два моря.

"У надрах TJBH може перебувати біорізноманіття, яке необхідно вивчити і пов'язати з фізико-хімічними і геоморфологічними процесами, утворюючи унікальний біотоп", - підсумували вони.

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