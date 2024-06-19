Дивний камінь отримав назву "Атоко Пойнт".

Марсохід NASA "Perseverance" знайшов небачений раніше світлий камінь у полі темних скель планети. Така знахідка стає новим відкриттям щодо геології Червоної планети, пише The Independent.

Зазначається, що марсохід натрапив на камінь під час того, як перетинав регіон Неретва Валліс, який містить сліди стародавньої річки, яка існувала мільярди років тому. Perseverance змінив курс, аби уникнути пересіченої місцевості, пройшовши через дюнне поле, аби дістатися пагорба під назвою гора Вошберн.

Знімки, зроблені марсоходом на новому шляху, демонструють, що пагорб вкритий валунами. Деякі з яких NASA описала як "тип, який ніколи раніше не спостерігався на Марсі".

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"Один з валунів, близько 18 дюймів в поперечнику і 14 дюймів заввишки, був особливо світлою породою на тлі темніших валунів. Дослідники кажуть, що цей валун "стоїть у власній лізі" серед марсіанських скель", - йдеться у матеріалі.

Також марсохід помітив скелясті світлі виходи, які, можливо, представляють або давні породи, оголені річковою ерозією, або відкладення, що заповнили русло.

"Різноманітність текстур і складів на горі Вошберн стала захоплюючим відкриттям для команди, оскільки ці породи є мішком з геологічними дарами, принесеними з краю кратера і, можливо, за його межами. Але серед усіх цих різних каменів був один, який дійсно привернув нашу увагу", - розповів співкерівник місії Perseverance Бред Гарчинський.

Дивний камінь отримав назву "Атоко Пойнт" та був виявлений приладами на борту марсохода як той, що складається з мінералів піроксену та польового шпату.

Деякі вчені припустили, що ці мінерали, можливо, походять з магми під марсіанською поверхнею. Інші зазначають, що вони могли утворитися в іншій частині Марса та переміститися вздовж древнього русла річки до свого теперішнього місця.

"У будь-якому випадку, команда вважає, що хоча "Атоко" - це перший мінерал такого роду, який вони побачили, він не буде останнім", - підкреслили в NASA.

У The Independent нагадали, що нещодавнє відкриття було зроблено, коли марсохід Perseverance був у пошуку покладів, які містять мінерали карбонат і олівін у регіоні Марса, який називають "Маргінальний блок".

"Ці мінерали становлять інтерес для дослідників, оскільки вони, як відомо, інкапсулюють залишки минулого на довгі періоди, а це означає, що існує набагато більша ймовірність знайти в цих відкладеннях ознаки давнього інопланетного життя на Марсі", - додали у публікації.

Марс - останні відкриття

Як писав УНІАН, раніше астрономи знайшли на Марсі таємничу діру. Вона може бути пов'язана з підземними печерами та може стати ключем до колонізації Марса.

"Ями можуть відображати геологічно недавню тектонічну або вулканічну активність. Будь-які пов'язані з ними печери можуть стати об'єктами для майбутніх роботизованих досліджень", - пояснили дослідники з Університету Арізони, які проаналізували знімки.

Також повідомлялось, що вчені виявили смертельно небезпечний наслідок для людини, якщо буде вирішено полетіти на Марс. Такі подорожі можуть вплинути на структуру нирок астронавтів.

"Ми знаємо, що відбувалося з астронавтами під час відносно коротких космічних польотів, які проводилися дотепер, щодо збільшення кількості проблем зі здоров'ям, таких як камені в нирках", - зауважив доктор Кіт Сью.

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