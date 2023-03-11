Це єдиний серед 1448 астероїдів у "списку ризиків", небезпеку якого визначають як "вище ніж 0".

50-метровий астероїд, відомий як 2023 DW, може зіткнутися з Землею. Це може статися на День святого Валентина в 2046 році, прогнозують вчені.

Як пише CBS News, Європейське космічне агентство виявило 2023 DW 26 лютого і підрахувало, що ймовірність його впливу на Землю становить 1 до 607. Агентство також передбачило, що астероїд може впасти на нашу планету через 23 роки – саме 14 лютого.

Вчені додали DW 2023 року в так званий "список ризиків", в якому описані й інші об'єкти в космосі, які можуть вплинути на Землю.

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Зараз вчені вважають, що астероїд "не створює незвичайного рівня небезпеки" і "ймовірність зіткнення вкрай малоймовірна і не викликає суспільної уваги або суспільного занепокоєння". Водночас 2023 DW єдиний серед ще 1448 астероїдів у списку, ризики від якого визначають як "вище 0".

Падіння астероїдів на Землю

Минулого місяця невеликий астероїд врізався в атмосферу Землі над Францією. Він був всього один метр завширшки, проте його змогли зафіксувати.

А в листопаді вчені виявили астероїд 2022 AP7 розміром 1,1-2,3 кілометрів. Це найбільший потенційно небезпечний астероїд з виявлених за останні 8 років.

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