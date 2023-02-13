Момент падіння космічного тіла зняли безліч камер, адже вченим вдалося його передбачити заздалегідь.

Невеликий астероїд врізався в атмосферу Землі над Францією сьогодні вночі. Про це повідомляє Earth Sky.

Як повідомляється, космічний камінь був лише один метр завширшки, проте його змогли засікти, розрахувати траєкторію і заздалегідь передбачити падіння.

Це лише сьомий раз, коли метеор був виявлений до зіткнення із Землею. Всього пару місяців тому астрономи виявили метеор за кілька годин до того, як він впав над Канадою.

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Враховуючи невеликий розмір цього маленького об'єкта, що рухається в космосі, дивно, що його взагалі змогли виявити до удару.

Падіння метеорів на Землю

Як повідомляв УНІАН, восени минулого року у небі над США пролетіла вогненна куля з космосу. При падінні її яскравість була більше, ніж у Венери.

Також восени минулого року камери в Канаді зафіксували падіння метеора. За свідченнями очевидців, був сильний вибух, а за ним стався спалах. А наприкінці 2022 року яскравав вогняна куля згоріла у небі над Японією.

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