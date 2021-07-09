У небі над Тайванем помітили метеор / скріншот відео
Дуже яскрава вогненна куля спалахнула над Тайванем.
Про це повідомляє The Watchers.
Як повідомляється, подія тривала близько 40 секунд, перш ніж об'єкт розпався.
Вогняна куля була зареєстрована обсерваторією Лулінь і численними жителями.
Як видно на відео, об'єкт спалахнув чотири рази, при кожному загорянні вогненна куля ставала більше і яскравіше. Швидше за все, це був метеор.
Що таке метеор?
Метеор - це явище короткого спалаху, що супроводжує падіння на Землю невеликого розпеченого тіла з міжпланетного простору.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- До Землі летить астероїд розміром з Біг-Бен: вчені визначили, чи є загроза (відео)
- Спека посилюватиметься: прогноз погоди на 9 липня (карта)
- "Африканська спека повертається": як пекло впливає на жителів міст і як від нього захиститися
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram