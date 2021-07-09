Свідками події стали безліч місцевих жителів.

Дуже яскрава вогненна куля спалахнула над Тайванем.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, подія тривала близько 40 секунд, перш ніж об'єкт розпався.

Вогняна куля була зареєстрована обсерваторією Лулінь і численними жителями.

Як видно на відео, об'єкт спалахнув чотири рази, при кожному загорянні вогненна куля ставала більше і яскравіше. Швидше за все, це був метеор.

Що таке метеор?

Метеор - це явище короткого спалаху, що супроводжує падіння на Землю невеликого розпеченого тіла з міжпланетного простору.

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Автор: Катерина Лиманська