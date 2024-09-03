За словами науковців, таке зближення відбувається в середньому один раз на 10 років.

Через декілька тижнів астрономи зможуть побачити астероїд "2024 ON", який пролетить повз Землю на астрономічно близькій, проте все ж безпечній відстані, згідно з проєктом "Віртуальний телескоп", пише New York Post.

Астероїд завширшки щонайменше 220 метрів, що дорівнює довжині двох футбольних полів, буде видно з Північної півкулі. Також повідомлялось, що астероїд пролетить повз Землю на відстані близько одного мільйона кілометрів, що приблизно у 2,6 раза перевищує відстань між Землею та Місяцем, і пролетить з близької, проте безпечної відстані.

Проєкт "Віртуальний телескоп" повідомляє, що таке зближення відбувається в середньому один раз на 10 років. Спостерігати за його наближенням можна буде 15 вересня о 14:30 за східноєвропейським часом через онлайн-трансляцію "Віртуального телескопа".

Відео дня

"Астероїди - це уламки гірських порід, що залишилися після формування Сонячної системи 4,6 мільярда років тому", - нагадали в NASA.

Космос - останні новини

Як писав УНІАН, NASA нарешті поверне космічний корабель, який застряг на Міжнародній космічній станції. Відомо, що судно прибуде на Землю 7 вересня, проте воно повернеться до Нью-Мексико без екіпажу, який виводив його в космос у червні.

Також повідомлялось, що марсохід NASA зібрав зразки, які допоможуть вченим виявити ймовірні сліди життя на планеті. Відомо, що за час свого дослідження марсохід пройшов близько 29 кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: