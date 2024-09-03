Через декілька тижнів астрономи зможуть побачити астероїд "2024 ON", який пролетить повз Землю на астрономічно близькій, проте все ж безпечній відстані, згідно з проєктом "Віртуальний телескоп", пише New York Post.
Астероїд завширшки щонайменше 220 метрів, що дорівнює довжині двох футбольних полів, буде видно з Північної півкулі. Також повідомлялось, що астероїд пролетить повз Землю на відстані близько одного мільйона кілометрів, що приблизно у 2,6 раза перевищує відстань між Землею та Місяцем, і пролетить з близької, проте безпечної відстані.
Проєкт "Віртуальний телескоп" повідомляє, що таке зближення відбувається в середньому один раз на 10 років. Спостерігати за його наближенням можна буде 15 вересня о 14:30 за східноєвропейським часом через онлайн-трансляцію "Віртуального телескопа".
"Астероїди - це уламки гірських порід, що залишилися після формування Сонячної системи 4,6 мільярда років тому", - нагадали в NASA.
Космос - останні новини
Як писав УНІАН, NASA нарешті поверне космічний корабель, який застряг на Міжнародній космічній станції. Відомо, що судно прибуде на Землю 7 вересня, проте воно повернеться до Нью-Мексико без екіпажу, який виводив його в космос у червні.
Також повідомлялось, що марсохід NASA зібрав зразки, які допоможуть вченим виявити ймовірні сліди життя на планеті. Відомо, що за час свого дослідження марсохід пройшов близько 29 кілометрів.