Фото Києва зробив астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке.

Астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке показав фото Києва, зняте з космосу.

Знімки, зроблені з борту Міжнародної космічної станції, французький астронавт опублікував на своїй сторінці в Twitter.

"Київ і красиві вихорі річки вгору за течією. Я пам'ятаю, як минулого разу зробив цей знімок узимку, коли річка була замерзлою й уся білою", - написав Песке.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого 2017 року Томас Песке зробив фото засніженої річки Дніпро з космосу.

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"Ця річка на північ від Києва нагадує мені про живопис Хокусай (відомий японський художник 18 століття)", - зазначив тоді Песке.

А в грудні 2017 року американський астронавт NASA Рендольф Брезнік зробив фото нічного Києва з МКС. Астронавт також зняв нічний Копенгаген (Данія), Единбург (Шотландія) і Дублін (Ірландія).

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Автор: Олександр Топчій