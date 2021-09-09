Це вже не перший інцидент, який трапився на російських модулях Міжнародної космічної станції.

На борту Міжнародної космічної станції спрацювала пожежна сигналізація після того, як екіпаж повідомив про дим та запах горілого пластику.

Інцидент трапився на російському модулі "Звєзда" ("Зірка"), який забезпечує житлові приміщення, повідомляє BBC.

Російське космічне агентство "Роскосмос" написало у твіттері, що дим був виявлений під час нічної підзарядки акумуляторів станції. Після активації "системи видалення небезпечних матеріалів" якість повітря стала нормальною, тож екіпаж повернувся до виконання планових завдань.

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Як зазначає Reuters, російський космонавт Олег Новицький бачив і відчував запах диму, а французький астронавт Томас Песке сказав, що запах згорілого пластику або електроніки поширився з російського сегмента МКС на американський.

Американське космічне агентство NASA заявило, що запланований на четвер вихід у космос все ж таки відбудеться.

Два російські космонавти збираються виконувати роботи над нещодавно пристикованим науковим модулем "Наука".

Що відомо про модуль "Зірка"

Службовий модуль "Зірка" є третім модуль Міжнародної космічної станції й відноситься до російського сегменту МКС. Він був запущений у 2000 році й пристикований до іншого російського модуля "Заря".

Він є житловим модулем станції. На ранніх етапах будівництва МКС "Зірка" виконувала функції життєзабезпечення на всіх модулях, контролю висоти над Землею, енергопостачання станції, обчислювального центру, центру зв'язку, основного порту для вантажних кораблів "Прогрес". Згодом багато функцій були передані іншим модулям, проте "Зірка" залишалася пріоритетним напрямом і функціональним центром російського сегмента МКС.

Разом із тим, "Зірку" критикують за дуже високий рівень шуму, через що екіпаж змушений носити затички для вух при перебуванні всередині модуля.

Поломки на МКС: що відомо

МКС була побудована в 1998 році в рамках спільного проекту між Росією, США, Канадою, Японією та кількома країнами Європи і спочатку була розрахована на 15-річний термін служби.

У серпні 2020 року на МКС також виявили тріщину, через яку на стації впав тиск і спостерігався витік кисню. А в середині жовтня, російські космонавти виявили ще одне можливе місце витоку в перехідному відсіку модуля "Зірка".

Також у жовтні 2020 року в російському сегменті на Міжнародній космічній станції зламався туалет. Представник Центру управління польотами схарактеризував ситуацію як "дуже погану".

У січні 2021 року російські космонавти виявили тріщину і підозрюють наявність ще однієї.

У травні на роботизованій руці Canadarm2, яка встановлена на МКС, виявили пробоїну. Імовірно, її залишив літаюче орбітою Землі космічне сміття.

В липні російський модуль "Наука" ледь не знищив роботу всієї МКС - після стикування в апарата незаплановано спрацювали двигуни. Через це орієнтація МКС на орбіті змістилася на 45 градусів.

Наприкінці серпня в російському сегменті Міжнародної космічної станції на модулі "Заря" виявили нові тріщини, які з часом можуть розширитися.

Автор: Олександр Топчій