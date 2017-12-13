Сяйво тисяч вогнів: астронавт NASA зробив знімок нічного Києва з космосу

Американський астронавт NASA Рендольф Брезнік зробив знімок нічного Києва з космосу з Міжнародної космічної станції. Зачаровуюче фото він опублікував на своїй сторінці Twitter.

Астронавт також зняв нічний Копенгаген (Данія), Единбург (Шотландія) і Дублін (Ірландія).

Good night from @Space_Station. Kiev Ukraine, Dublin Ireland, Copenhagen Denmark, Edinburgh Scotland. pic.twitter.com/N9mNxEQOGC — Randy Bresnik (@AstroKomrade) December 11, 2017

Як повідомляв УНІАН, вчені перевірять, чи не є інопланетним кораблемунікальний астероїд Оумуамуа, що пролітає через Сонячну систему.