Сяйво тисяч вогнів: астронавт NASA зробив знімок нічного Києва з космосу

08:05, 13 грудня 2017
Наука та IT
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Астронавт Рендольф Брезнік  зробив знімок з Міжнародної космічної станції.

Твіттер Ренді Бресник

Американський астронавт NASA Рендольф Брезнік зробив знімок нічного Києва з космосу з Міжнародної космічної станції. Зачаровуюче фото він опублікував на своїй сторінці Twitter.

Астронавт також зняв нічний Копенгаген (Данія), Единбург (Шотландія) і Дублін (Ірландія).

Як повідомляв УНІАН, вчені перевірять, чи не є інопланетним кораблемунікальний астероїд Оумуамуа, що пролітає через Сонячну систему.

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Теги: #Київ з космосу#фото Києва