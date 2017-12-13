Сяйво тисяч вогнів: астронавт NASA зробив знімок нічного Києва з космосу
08:05, 13 грудня 2017Наука та IT
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Астронавт Рендольф Брезнік зробив знімок з Міжнародної космічної станції.
На фото видно, як місто сяє тисячами вогнів / Twitter Randy Bresnik
Американський астронавт NASA Рендольф Брезнік зробив знімок нічного Києва з космосу з Міжнародної космічної станції. Зачаровуюче фото він опублікував на своїй сторінці Twitter.
Астронавт також зняв нічний Копенгаген (Данія), Единбург (Шотландія) і Дублін (Ірландія).
Good night from @Space_Station. Kiev Ukraine, Dublin Ireland, Copenhagen Denmark, Edinburgh Scotland. pic.twitter.com/N9mNxEQOGC— Randy Bresnik (@AstroKomrade) December 11, 2017
Як повідомляв УНІАН, вчені перевірять, чи не є інопланетним кораблемунікальний астероїд Оумуамуа, що пролітає через Сонячну систему.
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