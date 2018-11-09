У NASA показали, як виглядає засніжений Дніпро з космосу (фото)

Фото Дніпра зробив астронавт Європейського космічного агентства Томас Піску 9 лютого 2017 року.

У NASA опублікували фото Дніпра, яке було зроблено з космосу два роки тому. Знімок зробив астронавт Європейського космічного агентства Томас Піску 9 лютого 2017 року.

Читайте такожNASA і Європейське космічне агентство показали перше відео з космосу в якості 8k

"Зимові пейзажі виглядають так магічно з Міжнародної космічної станції: це річка на північ від Києва нагадує мені про живопис Хокусай (відомий японський художник 18 століття)", - йдеться в повідомленні.

Кожен день Міжнародна космічна станція робить 16 обертів навколо нашої планети, поки екіпаж проводить важливі наукові дослідження на борту, повідомили в NASA. Члени екіпажу МКС фотографують Землю з космосу з різних ракурсів на висоті понад 300 км, зазначили в управлінні.