Вчені вже знають, що саме скорочує вік життя великих собак, але ще не розуміють, чому так відбувається.

Вчені підійшли до розуміння того, чому маленькі собаки зазвичай живуть довше за представників великих порід. Дослідження вказують, що попри схожість проблем зі здоров’ям, великі собаки все ж мають більш серйозні захворювання.

Американські науковці проаналізували понад 25 000 собак, що представляють 238 порід. Свої висновки дослідники опублікували в науковому журналі Plose One.

Отримані результати свідчать, що великі собаки більш сприйнятливі до раку, захворювань кісток, шлунково-кишкових проблем, неврологічних та ендокринних захворювань. Також великі собаки частіше страждають від проблем із вухами, носом або горлом та інфекційних захворювань.

Відео дня

Втім представники маленьких порід теж мають властиві саме їм проблеми: захворювання очей, серця та дихання, а також захворювання печінки або підшлункової залози.

Дослідники зауважують, що великий пес не обов’язково матиме більше проблем зі здоров’ям, ніж його менший родич. Але статистично великі собаки все ж мають більше шансів на певні захворювання, що й позначається на меншій тривалості життя в середньому.

Автори дослідження зауважують, що вони ще не знайшли пояснення того, чому саме великі собаки більш схильні до серйозних проблем зі здоров’ям. Для цього потрібні окремі дослідження.

"Ці результати дають уявлення про категорії хвороб, які можуть сприяти скороченню тривалості життя великих собак, і пропонують численні подальші шляхи для подальшого дослідження", – підсумовують автори дослідження в прес-релізі.

Інші матеріали про дослідження тваринного світу

Як писав УНІАН, в Азії знайшли одразу п'ять нових видів ссавців, яких не помічали раніше. Всі вони відносяться до так званих їжаків з м'якою шерстю.

Також ми розповідали, що науковці виявили новий доісторичний вид котів, який жив на території сучасної Іспанії близько 15,5 млн років тому. Ця знахідка проливає більше світла на різноманітність котячих в той період.

Вас також можуть зацікавити новини: