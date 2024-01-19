Ця тварина, можливо, полювала на більших тварин, ніж сучасні котячі.

Науковці виявили новий доісторичний вид котів, який жив на території сучасної Іспанії близько 15,5 млн років тому.

Ця знахідка проливає більше світла на різноманітність котячих в той період, пише Independent. Як розповіли вчені, вид кішок, що отримав назву Magerifelis peignei, належав до підгрупи дрібних кішок-хижаків. Їх поведінка була схожа на поведінку іберійських рисей, які душили "здобич середнього розміру" після укусів за горло, пояснили вчені.

Новий вид був ідентифікований на основі викопних решток, виявлених у 2007 році на місці Прінсіпе Піо-2 поблизу Мадрида. Тоді дослідники виявили добре збережені залишки кісток щелепи доісторичної кішки.

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"Зразок знаходиться в такому чудовому стані, що майже всі зубні ряди і нижньощелепні структури присутні. Екземпляр являє собою одну з найбільш повних відомих на сьогоднішній день скам'янілостей ранніх котячих", - відзначили дослідники.

Представники сімейства котячих середнього розміру жили в епоху середнього міоцену близько 15,5 млн років тому і, можливо, "сильно кусалися під час полювання", допустили вчені.

Аналізуючи частини кісток нижньої щелепи доісторичних котячих, дослідники дійшли висновку, що Magerifelis peignei міг полювати на "більшу здобич", ніж сучасні коти.

На думку дослідників, це відкриття розширює розуміння різноманітності та еволюції котів у цей період доісторичної Європи.

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