Всі вони відносяться до так званих їжаків з м'якою шерстю.

Вчені ідентифікували п'ять нових видів їжаків з м'якою шерстю з південно-східної Азії. Два з виявлених видів є абсолютно новими для науки, тоді як три інші були "підвищені" до окремих видыв, хоча раніше вважалися підвидами іншого виду.

Дослідники провели аналіз ДНК цих тварин, аби підтвердити їхню приналежність до окремих видів. Також проводилися детальні спостереження за цими ссавцями. Дослідження проаналізувало фізичні зразки та зразки тканин, зібрані як під час польових робіт, так і з музейних колекцій, зібраних десятиліття тому.

Раніше було відомо лише про два види їжаків з м’якою шерстю, але дослідження, результати якого опубліковані в Zoological Journal of the Linnean Society, тепер доводить їх до семи.

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Арло Хінклі, провідний автор дослідження та докторант Маргарити Салас у Смітсонівському національному музеї природної історії та Університеті Севільї, сказав, що дослідження може допомогти урядам та іншим організаціям вирішити, як визначити пріоритети у фінансуванні захисту біорізноманіття.

"Людям може бути дивно почути, що там все ще існують невідкриті ссавці. Але є багато чого, чого ми не знаємо – особливо дрібні нічні тварини, яких важко відрізнити одне від одного", – каже вчений.

Їжаки з м’якою шерстю – це невеликі ссавці родини їжакових, які мають довгу загострену морду та пухнасті, а не колючі "голки". Вчені порівняли їх зовнішність із сумішшю миші та землерийки з коротким хвостом.

Вони активні як вдень, так і вночі, і вважається, що вони їдять комах та інших безхребетних, а також фрукти.

Один із нових видів, який мав особливо довгі ікла, був названий H. macarong, за в’єтнамським словом, що означає вампіра (Ma cà rồng). Має темно-коричневе хутро, довжину близько 14 см і є ендеміком південного В’єтнаму.

Інші наукові матеріали про тваринний світ

Як писав УНІАН, біотехнологічна компанія з Далласа Colossal Biosciences планує повернути до життя вимерлих тасманійських вовків. Для цього планують використати сучасні біотехнології.

Також ми розповідали, що науковці виявили новий вид риби-вудильника, яка все життя плаває догори "ногами". Цей вид, також званий Gigantactis, можна зустріти в усіх океанах світу на глибині приблизно від 900 до 2500 метрів.

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