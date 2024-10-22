Уламки супутника Intelsat 33e можуть знищити інші космічні апарати.

Побудований компанією Boeing супутник Intelsat 33e повністю розвалився на геостаціонарній орбіті, що призвело до припинення надання послуг зв'язку клієнтам у Європі, Африці та деяких частинах Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії Intelsat.

"Ми тісно співпрацюємо з Boeing, виробником супутника, для вирішення цієї ситуації", – написала компанія у своїй заяві.

У свою чергу, Космічні сили США повідомили, що відстежують близько 20 уламків, пов'язаних із Intelsat 33e. На думку експертів, купа сміття, яка утворилася в результаті аварії, створює загрозу іншим космічним апаратам.

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Причина аварії супутника достовірно невідома. Дехто з експертів припустив, що вона пов’язана з його силовою установкою.

Intelsat 33e – довідка УНІАН.

Intelsat 33e являв собою геостаціонарний телекомунікаційний супутник, який належав люксембурзькому супутниковому оператору Intelsat.

Апарат призначений для надання телекомунікаційних послуг користувачам, які мешкають в Європі, Африці, на Середньому Сході, Азії та Австралії.

Супутник запустили у 2016 році. У серпні 2017 року Intelsat повідомила, що апарат використовує більше палива, ніж повинен у процесі маневрування для утримання своєї орбітальної позиції.

Космічні проблеми Boeing

Раніше УНІАН писав, що американський гігант Boeing багато років знаходиться у кризовій ситуації, пов’язаній з двома аваріями літаків Boeing 737 MAX, жертвами яких стали сотні пасажирів.

Вже у цьому році компанія стикнулась із новою трудністю, а саме – відверто провальним першим пілотованим запуском корабля CST-100.

Крім того, через технічні проблеми космічного апарата його екіпаж фактично опинився в "пастці" на МКС. Передбачається, що астронавтів врятує космічний корабель від SpaceX. У вересні він прибув на Міжнародну космічну станцію.

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