Астрономи змогли визначити швидкість обертання нейтронної зірки 4U 1820-30 завдяки термоядерним рентгенівським спалахам.

Астрономи спостерігали один з об'єктів, що найшвидше обертаються, коли-небудь спостережуваних у Всесвіті, - і це нейтронна зірка.

Дослідники з Технічного університету Данії зробили це спостереження за допомогою даних рентгенівського телескопа NICER NASA, встановленого на Міжнародній космічній станції, пише Interesting Engineering.

Нейтронна зірка є частиною "подвійної рентгенівської зоряної системи" під назвою "4U 1820-30" і розташована в сузір'ї Стрільця у напрямку до центру нашої галактики. Вона обертається навколо своєї осі 716 разів на секунду.

Відео дня

Нейтронні зірки - це щільні залишки ядра стародавніх мертвих зірок, які вибухнули в наднових, і їх зазвичай важко виявити прямими спостереженнями.

Рентгенівський телескоп NICER NASA оснащений технологією відстеження зірок. Вчені використовували цю технологію, коли натрапили на нейтронну зірку в зоряній системі 4U 1820-30. Вони опублікували свої висновки в новій статті в Astrohysical Journal. Старший науковий співробітник, доктор Гаурава К. Джайсавал, що входить до міжнародної групи, яка стоїть за відкриттям, пояснив:

"Ми вивчали термоядерні вибухи в цій системі, а потім виявили чудові коливання, які припускають, що нейтронна зірка обертається навколо своєї центральної осі з вражаючою швидкістю 716 разів на секунду. Якщо майбутні спостереження підтвердять це, нейтронна зірка 4U 1820-30 стане одним із об'єктів з найбільшою швидкістю обертання, коли-небудь спостережуваних у Всесвіті, який можна буде порівняти тільки з іншою нейтронною зіркою під назвою PSR J1748-2446".

Зазначається, що досі астрономи по всьому світу спостерігали кілька тисяч таких мертвих зірок, і це найщільніші об'єкти, які коли-небудь помічали вчені. Так, 4U 1820-30 має діаметр лише 12 км, але масу в 1,4 раза більшу за масу Сонця. Вона розташована за 26 000 світлових років від Землі. Її зірка-компаньйон - біла зірка, яка обертається навколо нейтронної зірки кожні 11 хвилин.

Астрономи змогли визначити швидкість обертання нейтронної зірки 4U 1820-30 завдяки термоядерним рентгенівським спалахам. Вони відбуваються, коли нейтронна зірка відтягує достатньо матеріалу від білої зірки своєю потужною гравітацією. Щойно цього матеріалу накопичується достатньо, він спричиняє сильний вибух. Доцент Джером Шеневез пояснив:

"Під час цих спалахів нейтронна зірка стає в 100 000 разів яскравішою за Сонце, виділяючи величезну кількість енергії".

Зазначається, що один із термоядерних рентгенівських сплесків, що спостерігалися NICER, показав сигнатуру, відому як "термоядерні коливання сплесків", що відбувається на частоті 716 Гц. Це дало змогу вченим, які досліджують щільний зоряний залишок, визначити його неймовірну швидкість обертання.

Новини про вивчення космосу

Астрономи спостерігали явище, як надмасивна чорна діра розірвала зірку і використовувала зоряну енергію, щоб "вбити" іншу зірку.

Відкриття, зроблене міжнародною групою астрофізиків на чолі з Королівським університетом у Белфасті, пов'язало дві космічні таємниці, які роками спантеличували вчених.

Вас також можуть зацікавити новини: