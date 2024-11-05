Ці літаки проводять у космосі секретні місії.

Засекречений літак Космічних сил США X-37B скоро почне виконувати незвичайний маневр аеродинамічного гальмування для зниження своєї орбіти.

Як пише Space, про цей літак та його місії на орбіті мало що відомо. Попри це компанія Boeing, яка і розробила X-37B, показала відео першого виконання унікального маневру.

Наразі один з таких літаків обертається навколо Землі, здійснюючи свою сьому місію. Це буде вперше, коли X-37B здійснить аеродинамічне гальмування у космосі.

Що відомо про X-37B

Цей літак вперше відправився у космос ще у 2010 році. Кожна наступна місія збільшувала тривалість польоту, а наприкінці грудня 2023 року X-37B вивели на невідому орбіту за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon Heavy.

Космічні сили США зазначили, що під час сьомої секретної місії проводяться тестування різних нових технологій, однак невідомо, яких саме.

Раніше повідомлялось, що американці перевіряють вплив космічної радіації. Водночас експерти з космічної галузі припускали, що йдеться про технології, які допоможуть відстежувати рухи будь-яких апаратів на низькій навколоземній орбіті і спостерігати за їхніми діями в космосі.

Унікальний маневр по зниженню орбіти

Аеродинамічне гальмування потрібно літаку для того, щоб знизити свою орбіту та позбутися непотрібного обладнання перед поверненням на нашу планету. Зокрема, потрібно утилізувати службовий модуль таким чином, щоб він не перетворився на нове космічне сміття.

Зазвичай супутники для зниження орбіти здійснюють один або кілька запусків своїх двигунів. Для цього потрібно буде використовувати паливо, а потім дозаправити супутник, або завершити його експлуатацію.

Однак аеродинамічне гальмування дозволить заощадити величезну кількість палива. X-37B потрібно буде використати тертя земної атмосфери, щоб перейти на нову орбіту. Літак буде поступово знижуватися поки не опиниться на новій орбіті.

У вказаному відео показано літак схожий на X-37B, який змінює своє положення так, що його ніс опиняється піднятим угору в бік від Землі, а нижня частина - спрямована вперед у бік орбітального руху. Нижня частина літака світиться помаранчевим кольором завдяки теплу, яке виділяється під час тертя літака і земної атмосфери. Саме таким чином відбувається уповільнення X-37B.

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