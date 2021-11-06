Українцям радять подбати завчасно, щоб COVID-сертифікат завжди був з вами в електронному або паперовому вигляді.

У ніч на неділю, 7 листопада, з 00:00 до 07:00, замовлення послуг та документів у застосунку "Дія" буде недоступним.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Міністерства цифрової трансформації у Facebook.

Зазначається, що "Дія" переїздить до нового дата-центру для розширення потужностей.

У міністерстві пояснили, що таким чином усі послуги в застосунку та на порталі "Дія" "витримуватимуть ще більше навантаження, літатимуть ще швидше, якісніше, цілодобово".

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"У зв'язку з цим переїздом у ніч з суботи на неділю, 7 листопада, з 00:00 до 07:00 замовлення послуг та документів у "Дії" буде недоступне. Подбайте завчасно, щоб COVID-сертифікат завжди був з вами в електронному або паперовому вигляді", - наголошується у повідомленні.

З 7:00 7 листопада застосунок та портал працюватимуть у звичному режимі, запевнили у міністерстві.

Нагадаємо, у МОЗ роз’яснили, чи законна перевірка COVID-сертифікатів в Україні.

Також, зазначимо, що Міністерство цифрової трансформації надало українцям нову можливість - тепер COVID-сертифікати можна завантажити прямо з порталу "Дія". Щоб отримати сертифікат, не потрібний "Дія.Підпис", але для цього необхідно виконати кілька кроків - деталі на УНІАН.

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Автор: Таня Поляковська