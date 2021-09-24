Щоб отримати сертифікат, навіть не потрібна "Дія.Підпис".

Міністерство цифрової трансформації надало українцям нову можливість - тепер COVID-сертифікати можна завантажити прямо з порталу "Дія".

Як це зробити, пояснили в YouTube відомства.

Щоб отримати сертифікат, не потрібний "Дія.Підпис", але для цього необхідно виконати кілька кроків:

авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису (КЕП); натиснути "Отримати СOVID-сертифікат" на головній сторінці або в розділі "Послуги"; підписати згоду про обробку персональних даних КЕПом; якщо дані про вакцинацію є в реєстрі, то на електронну пошту прийде відповідне повідомлення.

Нагадаємо, вводити COVID-сертифікати в додаток "Дія" Мінцифри почало в липні. Таким чином, громадяни, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, отримали можливість згенерувати в програмі цифрову версію COVID-сертифіката.

Також ми писали, що в "Діі" з'явилася функція шерінгу документів. Це дозволить відвідувачам сервісних центрів МВС під час замовлення та отримання адміністративних послуг пред'являти електронний паспорт в додатку і ділитися цифровою копією документа.

Автор: Станіслав Кожемякін