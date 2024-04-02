Попри час судно досить гарно збереглося, кажуть пошуковці.

Морські дослідники виявили надзвичайно добре збережені рештки пароплава "Мілуокі", який затонув майже 140 років тому в озері Мічиган – одному з "Великих озер" США. Про це Мічиганська асоціація дослідження корабельних аварій повідомила у своєму Facebook.

Пароплав довжиною понад 41 метр затонув у липні 1886 року після зіткнення з іншим судном. Хоча в тій кораблетрощі ніхто не загинув, саме судно вважалося "загубленим" – місце його потоплення не могли відшукати аж до недавнього часу.

Дослідники вперше помітили рештки "Мілуокі" в червні 2023 року за допомогою ехолоту бічного сканування – технології картографування морського дна, яка використовується зокрема і для пошуку затонулих кораблів. Пароплав лежав на глибині близько 110 метрів, і дослідники витратили кілька місяців на те, аби отримати якісні зображення об’єкта і підтвердити, що це саме "Мілуокі". Для цього їм навіть довелося зібрати спеціальний транспортний засіб з дистанційним керуванням.

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Щоб ідентифікувати знайдене судно, дослідники значною мірою покладалися на старі газети, які розповідали про затоплення "Мілуокі". "Новини про аварію, а також дослідження водних течій привели нас до "Мілуокі" лише через два дні пошуків", — сказав Ніл Зосс, дослідник, який першим помітив уламки за допомогою гідролокатора.

За даними Мічиганської асоціації дослідження корабельних аварій, "Мілуокі" був спущений на воду у 1868 році як пасажирський пароплав. Трипалубний корабель протягом 18 років перевозив поселенців і припаси на захід через Великі озера, перш ніж затонув 9 липня 1886 року.

Причиною затоплення "Мілуокі" стало зіткнення із іншим судном такого ж типу – через помилку обох капітанів в умовах поганої видимості. На щастя, пасажирів на борту тоді не було, а екіпажу вдалося врятуватися.

Інші цікаві матеріали про історичні знахідки

Як писав УНІАН, дослідники знайшли докази того, що вікинги практикували "модифікацію тіла", що, ймовірно, були обрядом ініціації. Окрім нанесення татуювань на шкіру, вікінги підпилювали зуби і штучно деформували черепи.

Також ми розповідали, що дослідники з Йоркського університету у Великобританії виявили мікропластик в шарах ґрунту, що датуються першими століттями нашої ери. І звісно, йдеться не про неймовірні забуті технології предків, а про забруднення землі сучасним пластиком.

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