Роботизована система камер помітила цей загадковий об'єкт на глибині близько 80 метрів.

Подружжя, яке спеціалізується на підводній зйомці, під час роботи над документальним фільмом випадково зробило дивовижне відкриття. Пара знайшла затонулий корабель, який ніхто не бачив вже 128 років.

Як пише The Independent, у червні 2023 року подружжя – Івонн Дреберт і Зак Мельник – знімали свій документальний фільм All Too Clear. Під час роботи над ним пара знайшла дні озера поблизу півострова Брюс у провінції Онтаріо, Канада, затонуле судно "Африка".

Пара досліджувала водойму за допомогою дистанційно керованого транспортного засобу (ROV), який має систему камер з високою роздільню здатністю. Роботизована система камер помітила на глибині близько 80 метрів незвичайну нерівність, що виділялася на рівному дні озера. Це була маса мідій, що, як виявилося, прикріпилися до уламків судна.

Відео дня

"З глибини замаячила величезна споруда, це був корабель, що зазнав аварії. Ми не могли в це повірити", – пригадує Мельник.

Дреберт каже, що вони не очікували знайти щось особливе того дня, але припустили, що більше детальне вивчення знахідки може стати цікавою пригодою.

"Ми, якщо чесно, сподівалися побачити купу каміння. … Ми зіткнулися з досить дивовижними підводними пейзажами та водним життям, але, чесно кажучи, ніщо не може змушувало подумати, що натрапимо на затонулий корабель, який ніхто не бачив 128 років", – каже Дреберт.

Тепер документалісти прагнуть з’ясувати, як мідії впливають на історію водойми. "Ми справді зосереджували свою роботу на екологічному впливі інвазивної мідії-квагги на Великі озера, де міститься 20 відсотків світової прісної води, і не дуже розглядали їхній вплив на культурну спадщину, доки ми не виявили "Африку", – зауважила Дреберт.

Що за корабель виявили документалісти

Місцевий морський історик Патрік Фолкс і морський археолог Скарлетт Янусас дослідили корабель і сказали, що це, швидше за все, "Африка". Судно було побудоване в 1873 році, а в 1886 році перепрофільоване для перевезення вантажів .

4 жовтня 1895 року судно "Африка", навантажене вугіллям, відпливло з Огайо з екіпажем з 11 осіб і прямувало до Онтаріо, Канада. Корабель буксирував ще одну баржу під назвою The Severn, але жодна з них не досягла місця призначення. З того часу "Африку" та екіпаж судна більше ніхто не бачив.

Дивні відкриття з дна водойм - цікаві новини

У липні дослідники виявили неушкоджені останки шхуни "Тринідад", що затонула на озері Мічиган в США в 1881 році.

А навесні вчені знайшли дорогу, яку побудували 7000 років тому, на дні Середземного моря. Вона була захована під шарами морського бруду біля південного узбережжя Хорватії.

Вас також можуть зацікавити новини: