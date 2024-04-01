В останньому дослідженні вчені описали відомі на даний момент форми постійної модифікації тіла епохи вікінгів і обговорили можливі інтерпретації.

Дослідники пролили приголомшливе нове світло на незвичайну практику постійної модифікації тіла в епоху вікінгів, яка в деяких випадках могла практикуватися як "обряд ініціації".

Тривалий час вважалося, що татуювання були єдиною формою постійної модифікації в Скандинавії в той період, хоча конкретні археологічні приклади цієї практики ще не знайдені, пише Newsweek.

Але в останні роки дослідники задокументували докази двох інших форм модифікації тіла епохи вікінгів: підпиляних зубів і штучно деформованих черепів. Цікаво, що більшість цих прикладів, включно з усіма черепами, походять зі шведського острова Готланд у Балтійському морі.

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Хоча обидві форми модифікації тіла отримали значну увагу в інших культурних контекстах, конкретні соціальні наслідки цих практик у суспільстві епохи вікінгів не були всебічно вивчені. Саме цю проблему дослідники Маттіас Топлак і Лукас Керк з Музею вікінгів Хайтабу і Мюнстерського університету в Німеччині хотіли вивчити у своєму останньому дослідженні, опублікованому в журналі Current.

"Ми вирішили об'єднати зусилля і провести тематичне дослідження, щоб подивитися, чи зможемо ми краще зрозуміти, чому були виконані ці модифікації тіла і що вони могли сигналізувати в суспільстві Готланда епохи вікінгів", - розповіли автори.

В останньому дослідженні вчені описали відомі на даний момент форми постійної модифікації тіла епохи вікінгів і обговорили можливі інтерпретації. Потім вони розглянули, яким чином люди можуть використовувати свої тіла для передачі певних повідомлень - наприклад, про приналежність до певних соціальних, релігійних або культурних груп.

"Сучасним прикладом може слугувати використання татуювань, щоб сигналізувати про те, як хтось хоче, щоб його сприймали: чи повинні мої татуювання показувати всім, що я крутий хлопець, з яким не хочеться зв'язуватися? Або в моїх татуюваннях є якийсь прихований сенс, який тільки втаємничені повинні розуміти, наприклад, тюремні татуювання?" - сказали Топлак і Керк.

Під час дослідження вчені виявили дві форми модифікації тіла в суспільствах епохи вікінгів. Перша практика - це запилювання горизонтальних борозенок на зубах. Друга передбачає штучне подовження черепів.

"В археологічному контексті, принаймні в епоху вікінгів, ми в основному маємо справу з постійними модифікаціями тіла, які якимось чином змінили структуру кісток (або зубів). Модифікації тіла, такі як татуювання, пірсинг, шрамування, зачіска практично неможливо реконструювати, навіть якщо вікінги та татуювання здаються ідеальним поєднанням - принаймні, згідно з популярними зображеннями", - кажуть дослідники.

Перші відомі в даний час випадки підпилювання зубів у Північній Європі можна віднести до останніх десятиліть перед епохою вікінгів, і цей звичай, схоже, припинився з пізньою епохою вікінгів. Під час дослідження вчені ідентифікували понад 130 останків чоловічої статі, що мають цю модифікацію. З іншого боку, приклади деформації голови "рідкісні": у Скандинавії епохи вікінгів відомо лише три випадки. Усі ці останки датуються приблизно одним і тим самим часом, пізньою епохою вікінгів.

Дослідники припускають, що обпилювання зубів можна розглядати як "обряд ініціації" і таємний знак ідентифікації закритої соціальної групи чоловіків.

"Залежно від їхньої концентрації у важливих торговельних центрах ми припускаємо, що ця (або ці) соціальні групи могли бути закритими групами торговців, схожими на пізніші гільдії. Їхні члени могли ідентифікувати себе через підпилювання зубів і, таким чином, могли отримувати комерційні переваги, захист або інші привілеї. Ця теорія також передбачає, що більші організовані спільноти торговців існували вже в епоху вікінгів, до появи формалізованих гільдій", - сказали Топлак і Керк.

На думку дослідників, деформації черепа, що спостерігаються у жіночих останків, "набагато складніше" пояснити. Але на підставі наявних даних Топлак і Керк припускають, що цей звичай не був частиною культури Готланда епохи вікінгів, а прийшов у цей регіон із Південно-Східної Європи.

"Ми не знаємо, про що спочатку сигналізувала ця модифікація тіла", - сказали дослідники. "Можливо, це був знак соціального статусу, краси або певної соціальної групи. На Готланді ці сигнали потрібно було розшифрувати, оскільки ми припускаємо, що ніхто в Готланді епохи вікінгів не знав, що означають ці форми голови".

Принаймні двоє з цих трьох осіб були поховані з більшою кількістю прикрас, ніж зазвичай можна побачити в більшості поховань місцевих жінок.

"Не дивлячись на те, що ці жінки були явно відзначені як іноземки, вони були інтегровані в місцеву громаду", - кажуть дослідники. "Ми припускаємо, що їхній екзотичний зовнішній вигляд розуміли як посилання на великі торгові мережі, що було дуже престижно в суспільстві, орієнтованому на торгівлю, яким був Готланд в епоху вікінгів. І це має на увазі, що суспільство Готланда епохи вікінгів могло бути інтегроване з дуже відкритими та екзотичними впливами".

Новини археології - деталі

Учені виявили докази наявності бактерій, що спричиняють карієс і захворювання ясен, у корінних зубах людини віком 4000 років.

В останках зубів, виявлених у вапняковій печері в графстві Лімерик, Ірландія, дослідники виявили "безпрецедентну кількість" ДНК Streptococcus mutans, типу бактерій у роті людини, відповідальних за карієс.

Вважається, що зуби належали людині періоду бронзового століття. Команда заявила, що виявила й інші типи мікробів, що спричиняють захворювання ясен, зокрема Tannerella forsythia.

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