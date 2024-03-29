Учені зазначили, що до цього знали тільки про мікропластик в океанах і річках.

Безпрецедентне наукове відкриття: у шари стародавнього ґрунту проникли частинки мікропластику, чого ніхто не очікував.

Дослідники з Йоркського університету у Великобританії виявили в шарах ґрунту глибоко під поверхнею крихітні фрагменти пластику, що належать до перших століть нашої ери, повідомляє CNN. Згідно з даними вчених, перша поява мікропластику в ґрунті датується першим або другим століттям.

За словами вчених, це очікувано: те, що раніше вважалося недоторканими археологічними відкладеннями, дозрілими для дослідження, насправді забруднене пластиком, і що це охоплює відкладення, які було відібрано та збережено наприкінці 1980-х років. Учені зазначили, що до цього знали тільки про мікропластик в океанах і річках.

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"Присутність мікропластику може і змінить хімічний склад ґрунту, потенційно привносячи елементи, які призведуть до розкладання органічних залишків. Якщо це так, збереження археологічних знахідок може опинитися під загрозою", - сказав Джон Шофілд, директор з досліджень Департаменту археології Йорка.

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