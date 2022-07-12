Таким чином, призупинена в березні співпраці повністю розірвана.

Рада Європейського комічного агентства (ESA) вирішила припинити співпрацю з російським космічним агентством "Роскосмос" у рамках місії ExoMars-2022 з дослідження Марсу.

Про це йдеться в заяві генеральний директора ESA Йозефа Ашбахера, передає "Європейська правда".

"Рада уповноважила мене припинити досі призупинену співпрацю з "Роскосмосом" щодо місії ExoMars Rover and Surface Platform", – сказав Ашбахер.

Генеральний директор "Роскосмоса" Дмитро Рогозін заявив, що говорити з Європою про дослідження Марсу немає сенсу, оскільки "їхні уряди прагнуть убити якнайбільше росіян та українців, забезпечуючи хунту в Києві смертоносною зброєю".

Він заявив, що "Роскосмос" докладе всіх зусиль для повернення з Італії російського марсіанського модуля.

Місія ExoMars-2022

Спільна місія "Роскосмоса" і ESA ExoMars була спрямована на дослідження Марса. У її рамках у 2016 році було запущено марсіанський науковий орбітальний апарат та демонстраційний десантний модуль "Скіапареллі".

Наступна місія з висадженням ровера ExoMars Rover на поверхню Марсу була запланована на цей рік. ESA в березні відмовилося від співпраці з "Роскосмосом" у розробці місії через російське вторгнення в Україну.

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