Телескоп спостерігав туманність у сузір'ї Хамелеон, що містить протозорю.

Космічний телескоп Hubble показав частини емісійної туманності IC 2631, розташованої в сузір'ї Хамелеон, із зіркою, що зароджується.

Як повідомляє прес-служба NASA, туманність містить протозорю - гаряче і щільне ядро зірки, що формується, де накопичуються газ і пил.

В результаті протозоря може гравітаційно зібрати достатньо речовини, щоб почати ядерний синтез і випромінювати свою власну енергію, зоряне світло.

Емісійні туманності - це хмари газу і пилу, що відбивають світло найближчих зірок. Зоряне світло розсіюється крізь газ і пил, як промінь ліхтаря, що висвітлює туман у темряві. Через те, як світло розсіюється при попаданні на дрібний пил міжзоряного середовища, ці туманності часто мають блакитний колір.

Hubble спостерігав туманність, коли шукав диски з газу і пилу навколо молодих зірок. Такі диски залишилися від утворення зірки й зрештою можуть утворювати планети.

Як повідомляв УНІАН, раніше телескоп Hubble зробив фото цікавої галактики в сузір'ї Діви. А також сфотографував катастрофічний "танець" двох галактик.

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Автор: Катерина Комолова