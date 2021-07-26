Ця система галактик є частиною "Атласу пекулярних галактик".

Телескоп Hubble зробив фото потрійної гравітаційної боротьби між галактиками, що взаємодіють одна з одною.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, на знімку зображена система з трьох галактик, які взаємодіють одна з одною, відома як Arp 195.

Цей об'єкт знаходиться приблизно в 763 мільйонах світлових років від нас у сузір'ї Рисі (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

Ця система є частиною "Атласу пекулярних галактик", складений Хелтоном Арпом. У нього входять галактики, які не можна однозначно віднести до певного класу. Усього цей каталог містить 338 об'єктів.

"Графік спостережень телескопа Хаббл розраховується за допомогою комп'ютерного алгоритму таким чином, щоб телескоп час від часу збирав додаткові знімки даних між більш тривалими спостереженнями. Це зображення трійки галактик, що зіштовхуються, в Arp 195 є одним із таких знімків", - розповіли в ESA.

Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

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За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

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Автор: Олександр Топчій