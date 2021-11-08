Галактика розташована на відстані приблизно 120 мільйонів світлових років від Землі.

Телескоп Hubble зробив фото спіральної галактики Mrk 1337, яка знаходиться в сузір'ї Діва.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, ця галактика розташована на відстані приблизно 120 мільйонів світлових років від Землі (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

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Mrk 1337 - це спіральна галактика зі слабкою перемичкою, що означає, що її спіральні рукави виходять із центральної перемички з газом та зірками. Зазначається, що подібні перемички зустрічаються приблизно в половини спіральних галактик, включаючи й наш Чумацький Шлях.

Як повідомили в ESA, спостереження за Mrk 1337 є частиною кампанії, спрямованої на покращення наших знань про те, як швидко розширюється Всесвіт. Її ініціював американський астрофізик Адам Рісс, який у 2011 році отримав Нобелівську премію за відкриття прискореного розширення Всесвіту за допомогою спостережень над далекими надновими.

Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За понад чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

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Автор: Олександр Топчій