За задумом інженерів, в майбутньому це дозволить скоротити інтервал між запусками однієї і тієї ж ракети до однієї години.

Засновник SpaceX Ілон Маск показав прогрес, досягнутий у тестуванні механізованої "руки" Mechazilla, яка буде ловити космічні кораблі після повернення з орбіти.

На цей час ракети вертикально сідають на плавучі платформи. Мільярдер стверджує що в перспективі ступені почнуть ловити виключно за допомогою нової вежі.

"Мехазілла" розташована на території космодрому Starbase в штаті Техас. За задумом інженерів, при приземленні ракета повинна знизити швидкість настільки, аби зачепитися за спеціальну стрілу на вежі. Все це дозволяє суттєво зменшити інтервали між запусками, у порівнянні з морськими платформами.

За ходом будівництва вежі "Мехазілли" також можна спостерігати на ютуб-каналі NASA Space Flight.

Читайте такожУкраїна в космосі: що відомо про запуск супутника" Січ-2-30 " і до чого тут Ілон МаскSpaceX займається розробкою корабля Starship вже більш як десять років, а в останні кілька років тестує прототипи. Висота останнього з них становить рекордні 120 метрів. За задумом, космічний корабель буде використовуватися для доставлення вантажів і людей на Марс та інші планети.

Планується, що вже наступного року на ньому в екскурсію до супутника нашої планети полетить японський мільярдер, а пізніше NASA хоче за допомогою Starship вперше з 1972 року висадити астронавтів на поверхню Місяця.

Між тим глава Tesla, SpaceX, Neuralink і не тільки подумує про відхід з керівництва своїх компаній заради кар'єри інфлюенсера. Найбагатша людина світу попросив своїх підписників поділитися думкою з цього приводу, і вони запропонували йому інші варіанти, зокрема лестплейщіка.

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