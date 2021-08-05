На знімках можна побачити не тільки гігантську 70-метрову ракету, але і величезний підйомний кран.

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск показав процес встановлення гігантської ракети-носія Super Heavy на місце старту. Також він розповів, що фанати вже скоро зможуть прочитати його біографію.

Знімки ракети і новину про свою біографію Маск опублікував на своїй сторінці в Twitter.

На фото Маск показав 70-метрову ракету Super Heavy, яка дійсно вражає своїми розмірами. Однак уваги також заслуговує величезний підйомний кран, який встановлює носій. Навіть сам Ілон Маск пожартував про розміри установки, зазначивши, що наступні ракети буде встановлювати Mechazilla.

Також інженер розповів, що фанати, яким цікава історія компаній Tesla і SpaceX, а також історія його життя, зможуть ознайомитися з біографією. Займатися створенням книги про Ілона Маска та його розробки буде відомий біограф Уолтер Айзенксон. Він створював життєписи про Стіва Джобса, Бенджаміна Франкліна, Альберта Ейнштейна і навіть про Леонардо да Вінчі.

Читайте такожНовенький смартфон OnePlus вибухнув у кишені власниці (фото)Як повідомляв УНІАН, раніше Ілон Маск показав готову першу сходинку "марсіанської" ракети Starship. На кадрах можна бачити, що її вже доставили на пусковий майданчик в Техасі для першого випробувального орбітального польоту. За словами Маска, на щаблі вже змонтовані всі 29 двигунів Raptor.

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Автор: Поліна Кузенко