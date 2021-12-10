Бізнесменові вже запропонували допомогу з просуванням контенту.

Генеральний директор Tesla, SpaceX, Neuralink й не тільки Ілон Маск подумує про відхід з керівництва своїх компаній заради кар'єри інфлюенсера "на повну ставку".

Про це мільярдер написав на своїй сторінці у твіттері, запропонувавши користувачам висловитися з цього приводу в коментарях.

Оригінальний пост набрав близько 30 тис. коментарів. Деякі користувачі запропонували Маску запустити YouTube-канал та пророкують небувалий успіх на новому терені. Зокрема, йому, як геймеру зі стажем, порадили проходити комп'ютерні ігри та летсплеїти цей процесу, а деякі канали-багатомільйоніки вже вишикувалися в черзі задля допомоги в просуванні контенту його майбутнього каналу.

Більшість користувачів твіттеру сприйняли повідомлення Маска як жарт. Скептично висловився під постом один з користувачів: "Якщо в тобі платили по долару за кожен невдалий пост, ти б став... ой, почекайте-но". Маск, мабуть, оцінив жарт.

Як раніше писав УНІАН, Ілон Маск тепер цілком офіційно вважається безхатьком: він позбувся останнього зі своїх будинків. До такого рішення він прийшов після того, як журналісти з посиланням на оприлюднені податкові декларації повідомили, що Маск та інші мільярдери кілька років платили мінімальні податки в порівнянні з приростом їх статків

Ілон Маск відомий нетривіальними висловлюваннями. Наприклад, нещодавно він говорив про намір чипувати людей за допомогою Neuralink вже у 2022 році, а до цього ввів звання у Tesla. Таким чином він став "технокоролем", а Фінансовий директор Зак Кірхорн – "майстром над монетою".

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Автор: Денис Пономаренко