Японський мільярдер Юсаку Маедзава, який збирається стати першим космічним туристом компанії SpaceX, готовий запросити з собою в подорож ще вісім супутників.
«Минуло два роки з того часу, як я вперше заявив про свій проект dearMoon, і сьогодні у мене для вас новини! Запрошую вас приєднатися до моєї місії! Вісім людей з усього світу! Загалом на борту буде 10 або 12 осіб, і вісім із них можу запросити я сам. Місія відбудеться через два роки, в 2023-му», — сказав він у відео, опублікованому 3 березня на його офіційному YouTube-каналі.
Витрати, пов'язані з подорожжю, мільярдер має намір оплатити сам.
«Як ви знаєте, ми полетимо ракетою Starship, яка зараз розробляється компанією SpaceX. Три дні у нас піде на політ до Місяця, потім ми облетимо його, і ще три дні знадобиться, щоб повернутися на Землю. Я оплачу всю подорож, викуплю всі місця... Сподіваюся, разом ми весело проведемо час», — зазначив Маедзава.
За його словами, спочатку він збирався запросити з собою «людей мистецтва», проте потім задумався, кого він вважає такими людьми.
«Співаки? Танцюристи? Письменники? Тоді я зрозумів, що, можливо, кожна людина, яка займається будь-якою творчістю і щось створює, може називатися "людиною мистецтва"... Тому я вирішив дати шанс більшій кількості людей з усього світу приєднатися до цієї подорожі. Якщо ви вважаєте себе людиною мистецтва, отже, ви людина мистецтва», — додав мільярдер.
У відборі кандидатів для нього будуть важливі два критерії. По-перше, людина повинна просувати те, чим займається, щоб допомагати людям і суспільству.
«Ви задоволені тим, що робите зараз? Полетівши до космосу, чи зможете ви зробити щось ще більше і краще? Якщо це про вас, приєднуйтеся до мене!», — повідомив Маедзава.
Другим критерієм мільярдер назвав готовність підтримувати інших членів екіпажу, які поділяють ті ж прагнення.
Туристичний політ до місяця на ракеті SpaceX: що відомо
- Юсаку Маедзава — японський підприємець-мільярдер і колекціонер творів мистецтва. У вересні 2018 року стало відомо, що він буде першим космічним туристом, який облетить навколо Місяця.
- Місія запланована не раніше ніж на 2023 рік. Передбачається, що Маедзава та інші пасажири полетять на борту ракети, яку зараз розробляє компанія SpaceX.
- У січні 2020 року мільярдер оголосив конкурс, щоб знайти дівчину, яка полетіла б разом із ним. Однак згодом передумав.
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