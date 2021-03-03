Перший у світі космічний турист SpaceX готовий взяти з собою 8 людей з усього світу, яким повністю оплатить подорож до Місяця і назад. Є дві головні умови.

Японський мільярдер Юсаку Маедзава, який збирається стати першим космічним туристом компанії SpaceX, готовий запросити з собою в подорож ще вісім супутників.

«Минуло два роки з того часу, як я вперше заявив про свій проект dearMoon, і сьогодні у мене для вас новини! Запрошую вас приєднатися до моєї місії! Вісім людей з усього світу! Загалом на борту буде 10 або 12 осіб, і вісім із них можу запросити я сам. Місія відбудеться через два роки, в 2023-му», — сказав він у відео, опублікованому 3 березня на його офіційному YouTube-каналі.

Витрати, пов'язані з подорожжю, мільярдер має намір оплатити сам.

«Як ви знаєте, ми полетимо ракетою Starship, яка зараз розробляється компанією SpaceX. Три дні у нас піде на політ до Місяця, потім ми облетимо його, і ще три дні знадобиться, щоб повернутися на Землю. Я оплачу всю подорож, викуплю всі місця... Сподіваюся, разом ми весело проведемо час», — зазначив Маедзава.

За його словами, спочатку він збирався запросити з собою «людей мистецтва», проте потім задумався, кого він вважає такими людьми.

«Співаки? Танцюристи? Письменники? Тоді я зрозумів, що, можливо, кожна людина, яка займається будь-якою творчістю і щось створює, може називатися "людиною мистецтва"... Тому я вирішив дати шанс більшій кількості людей з усього світу приєднатися до цієї подорожі. Якщо ви вважаєте себе людиною мистецтва, отже, ви людина мистецтва», — додав мільярдер.

У відборі кандидатів для нього будуть важливі два критерії. По-перше, людина повинна просувати те, чим займається, щоб допомагати людям і суспільству.

«Ви задоволені тим, що робите зараз? Полетівши до космосу, чи зможете ви зробити щось ще більше і краще? Якщо це про вас, приєднуйтеся до мене!», — повідомив Маедзава.

Другим критерієм мільярдер назвав готовність підтримувати інших членів екіпажу, які поділяють ті ж прагнення.

Туристичний політ до місяця на ракеті SpaceX: що відомо

Юсаку Маедзава — японський підприємець-мільярдер і колекціонер творів мистецтва. У вересні 2018 року стало відомо, що він буде першим космічним туристом, який облетить навколо Місяця.

Місія запланована не раніше ніж на 2023 рік. Передбачається, що Маедзава та інші пасажири полетять на борту ракети, яку зараз розробляє компанія SpaceX.

У січні 2020 року мільярдер оголосив конкурс, щоб знайти дівчину, яка полетіла б разом із ним. Однак згодом передумав.

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Переклад: Катерина Комолова