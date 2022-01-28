"Мені не подобається перспектива бути застреленим психом", – зазначив гендиректор SpaceX і Tesla.

У твіттері є бот, який стежить за переміщеннями джета засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска. Мільярдер запропонував $5 тисяч за закриття облікового запису, але його власник попросив в 10 разів більше, а потім і зовсім передумав.

Про це стало відомо порталу Protocol.

Всього 19-річний програміст Джек Суїні створив 15 різних ботів, ElonJet – лише один з них. Програма використовує відкриті дані про польоти з системи ADS-B Exchange. Зазначається, що вона не фільтрує польотну інформацію, як це робить Федеральне управління цивільної авіації США та інші джерела, тому видалити з бази відстеження літак не можна.

На бот ElonJet підписано понад 120 тис. користувачів. Сам Маск побачив його ще восени та попросив студента видалити цей твіттер-аккаунт, оскільки йому не подобається "ідея бути застреленим психом". Натомість бізнесмен запропонував студенту $5000 – Суїні ця сума не влаштувала, і він запросив $50 тисяч або одну Tesla Model 3.

Минулого тижня студент передумав та запросив замість грошей стажування в одній з компаній Маска. Підприємець це повідомлення поки не відкривав.

"Я думаю, що він поки у відпустці на Гаваях, перевірте ElonJet", – говорить Суїні.

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Нагадаємо, що раніше цього місяця Маск вивів український супутник Січ-2 у космос. Він близько 3 років буде знімати поверхню землі та контролювати іоносферу. Навіщо це Україні і що ще потрібно знати про наш головний космічний проєкт 2022 року – в матеріалі УНІАН.

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