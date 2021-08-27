Пристрої варто тримати якомога далі від приладів, які імплантовані в людину.

Людям, яким імплантували кардіостимулятори та інші медичні прилади, не варто підносити близько до цих пристроїв iPhone 12 та Apple Watch. Гаджети "ламають" важливу для життя електроніку, вмикаючи небезпечний магнітний режим.

До такого висновку прийшов Центр з контролю обладнання та радіаційної безпеки Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США. Результати дослідження експерти опублікували в американському виданні.

Так, фахівці провели експерименти та оцінили вплив iPhone 12 та Apple Watch шостої серії на медичну техніку. Експерти з'ясовували, на якій відстані гаджети можуть вмикати в життєвоважливих пристроях магнітний режим. Наприклад, в електрокардіостимуляторах і кардіовертерів-дефібриляторів такий режим запускає асинхронну стимуляцію ритму серця. Це дуже небезпечно і несе ризики для життя людей.

Читайте такожНауковці знайшли невідому раніше популяцію стародавньої людиниЗа результатами експерименту, гаджети варто тримати якомога далі від стимуляторів та інших медичних приладів. iPhone 12 та Apple Watch мають магнітне поле, яке здатне вмикати небезпечний режим. Це трапляється, коли вони перебувають від пристроїв на відстані 15 сантиметрів.

Таким чином, гаджети не варто тримати близько до обличчя і тіла. Також не варто носити їх в кишенях, перебуваючи в медичних установах, вважають експерти з США.

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Автор: Поліна Кузенко