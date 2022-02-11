Прототип ракети зазнав значних змін.

SpaceX продемонструвала, як виглядатиме запуск корабля Starship, за допомогою якого Ілон Маск націлений підкорювати Марс.

Трансляцію вели на YouTube-каналі SpaceX.

Ілон Маск представив перше за багато років значне оновлення системи SpaceX Starship, що складається з космічного корабля Starship на надважкого прискорювача.

На презентації показали візуалізацію того, як будуть проходити запуски корабля.

Вибравшись за межі нашої планети, ракета-носій відірветься і повернеться в пускову вежу, яка буде ловити її роботизованими маніпуляторами.

Космічний корабель своєю чергою відправиться до місця призначення, а після - матиме можливість повернутися на Землю.

Маск сказав, що в цілому ракета-носій проведе в повітрі шість хвилин: дві на підйомі і чотири на зворотному шляху.

Як відомо, SpaceX працює над тим, щоб зробити Starship повністю багаторазовим. З його допомогою хочуть зробити можливими запуски на Місяць і Марс.

За словами Маска, надалі систему можна буде повторно використовувати кожні шість-вісім годин - по три пуски на день.

Крім цього, Маск каже, що використовувана ракета-носій -Super Heavy - має більш ніж удвічі більшу тягу, ніж Saturn V, найбільша ракета, яка коли-небудь відправлялася в космос. У поточній версії вона має 29 двигунів Raptor, але в кінцевому підсумку може бути 33.

Самі двигуни зазнали змін - оновлена версія вимагає менше деталей і коштує вдвічі менше. Сьогодні SpaceX виготовляє 5-6 таких двигунів на тиждень і планує збільшити потужності.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що SpaceX втратила 40 супутників Starlink через геомагнітну бурю.

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