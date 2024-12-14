Наразі йдеться про технічний прототип, і до серійного зразка ще далеко.

В Китаї заявили про створення прототипу реактивного літака, який зміг досягти гіперзвукової швидкості (5 Махів і вище) під час льотних випробувань. Про це пише Interesting Engineering.

Конструктори стверджують, що прототип літака з досить великим корпусом під час тестового польоту в 2021 році досяг швидкості 6,56 Маха (приблизно 5033 миль на годину). Результати випробувального польоту до цього часу трималися в таємниці інженерами і владою Китаю через секретність проекту. Тепер же про успіх офіційно повідомила Академія наук Китаю.

Керівник проекту Цуй Кай розповів, що він разом із командою представив концепцію гіперзвукового літака ще у 2013 році. Тоді команда заявляла, що літак зможе переправляти пасажирів і вантаж із Пекіна до Нью-Йорка за дві години – суттєво менше, ніж приблизно 13 годин, які потрібні для подорожі комерційним рейсом сьогодні.

Відео дня

Згідно з прес-релізом Китайської академії наук, Цую та його команді знадобилося майже три роки, щоб створити концепцію. Потім у 2018 році з’явилося кілька повідомлень про те, що команда Цуя змогла розробити дизайн реактивного літака, який міг би рухатися з гіперзвуковою швидкістю.

Інженери змогли отримати дозвіл на випробувальний політ прототипу гіперзвукового літака в 2021 році, який і відбувся у пустелі Гобі на північному заході Китаю в серпні того ж року. Випробувальний політ тривав 20 хвилин.

Цуй каже, що його команді все ще треба вирішити кілька проблем, які пов’язані з "потужністю, матеріалами та конструкцією".

Інші новини науки

Як писав УНІАН, група вчених з Японії покращила технологію отримання водневого палива із сонячного світла та звичайної води. Для перевірки своєї технології дослідники створили фотокаталітичний реактор площею близько 100 квадратних метрів, в якому відбувається розщеплення молекул води на окремі атоми кисню та водню.

Також ми розповідали, що компанія Neuralink Ілона Маска почала розробку роборуки, яка керується "силою думки". Наразі паралізовані пацієнти з імплантованим у мозок чипом Neuralink можуть керувати комп'ютером і навіть грати в ігри.

Вас також можуть зацікавити новини: