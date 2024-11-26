Наразі паралізовані пацієнти з імплантованим у мозок чипом Neuralink можуть керувати комп'ютером і навіть грати в ігри.

Компанія Neuralink Ілона Маска, яка займається створенням імплантів нового покоління, заявила, що починає тестування технології, яка дасть змогу паралізованим людям керувати роботизованою рукою "силою думки". Про це пише Digital Trends.

Проєкт існує під кодовою назвою Convoy – зараз він перебуває на ранніх етапах дослідження, хоча вже проходить перші випробування на людях. Для повноцінного запуску пристрою у виробництво знадобляться кілька років.

Нейрочип Neuralink уже імплантовано в мозок щонайменше двох людей. Він дає змогу пацієнтам керувати комп'ютером і навіть грати у відеоігри силою думки. Першому пацієнту імплантували чип у січні цього року, він продовжує ним користуватися і навіть хоче зробити "апгрейд" для управління роботами.

Відео дня

А разом із Convoy вони зможуть ще й контактувати з навколишнім світом – за допомогою роботизованої руки можна частково повернути людині втрачені здібності до фізичної взаємодії.

У Neuralink кажуть, що ці дослідження – це важливий перший крок на шляху до відновлення не тільки цифрової, а ще й фізичної свободи.

У майбутньому Маск планує імплантувати мозковий чіп і собі: у перспективі він дасть змогу не лише керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, повертати зір, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

А вже у 2025 році може відбутися вихід людиноподібних роботів Optimus від Tesla. Згідно із задумом, він замінить більшу частину рутинної людської роботи. При цьому Маск запевняє, що робот не має наміру відбирати робочі місця у самих людей.

Вас також можуть зацікавити новини: