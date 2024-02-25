Цей морський хтижак жив сотні мільйонів років тому там, де зараз знаходиться Китай.

Міжнародна група вчених вперше представила змодельоване зображення рептилії, схожої на "китайського дракона", що жила близько 240 мільйонів років тому в світовому океані.

Як пише Sky News, скам'янілі рештки істоти, яку назвали Dinocephalosaurus orientalis, були вперше виявлені в провінції Гуйчжоу на півдні Китаю в 2003 році. Пізніше вдалося відкопати інші, більш повні зразки, завдяки яким вчені змогли скласти остаточне уявлення про зовнішній вигляд істоти.

Динозавр, який жив у тріасовому періоді, мав 32 окремі шийні хребці та кінцівки з ластами. Загальна довжина скелета досягає 6 метрів і характеризується довгим хвостом і ще довшою шиєю. Dinocephalosaurus orientalis майже напевно був повністю морською рептилією і навіть народжував у морі.

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Команда міжнародних дослідників виявила добре збережену рибу в шлунку істоти, що свідчить про те, що вона була добре пристосована до океанського життя.

Нік Фрейзер з Національного музею Шотландії, який входив до міжнародної групи дослідників, назвав знахідку "прикладом дивовижного і чудового світу тріасу, який продовжує спантеличувати палеонтологів".

"Ми впевнені, що він захопить уяву по всьому світу завдяки своєму вражаючому зовнішньому вигляду, який нагадує довгого та схожого на змію міфічного китайського дракона", – сказав науковець.

Довгу шию Dinocephalosaurus orientalis можна порівняти з шиєю Tanystropheus hydroides, іншої морської рептилії середнього тріасового періоду Європи та Китаю. Обидві рептилії були однакового розміру та мали кілька спільних рис черепа, однак у диноцефалозавра набагато більше хребців як на шиї, так і на тулубі, що робить його набагато схожим на змію.

Попри зовнішню схожість, диноцефалозавр не був тісно пов’язаний із знаменитими плезіозаврами з довгою шиєю, які еволюціонували приблизно через 40 мільйонів років і які, як вважається, надихнули авторів легенди про лохнеське чудовисько.

Інші цікаві знахідки археологів та палеонтологів

Як писав УНІАН, в Іспанії археологи знайшли химерну 2000-річну бронзову руку, яка покрита загадковими написами. Вчені припускають, що напис пов'язаний із стародавніми палеоіспанськими мовами і, можливо, був частиною мови, яка перетворилася на баскську в сучасній Іспанії.

Також ми розповідали про доісторичну акулу, що була "грозою" океанів після динозаврів. Вчені порівняли зуби древньої акули з зубами різних нинішніх акул, і виявили, що вони належали новому, поки ще непізнаному виду, що жив в палеоцені.

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