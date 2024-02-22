В Іспанії знайшли незвичайну руку з бронзи / фото Aiestaran et al., Antiquity, 2024

В Іспанії археологи знайшли химерну 2000-річну бронзову руку, яка покрита загадковими написами. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Antiquity.

Як повідомляється, дослідники натрапили на дивну інтригуючу знахідку на півночі Іспанії: бронзову руку, якій вже приблизно 2 тисячі років, з чотирма рядками дивних символів, написаними на її тильній стороні.

Вчені припускають, що напис пов'язаний із стародавніми палеоіспанськими мовами і, можливо, був частиною мови, яка перетворилася на баскську в сучасній Іспанії.

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Відомо, що приблизно в той час, коли була зроблена рука, ця територія була заселена васконами – племенем, яке залишило за собою дуже мало письмових зразків.

Археологи припускають, що бронзова рука могла висіти біля входу в будівлю. На думку дослідників, можливо, що рука мала якесь ритуальне або культурне значення.

Цілком ймовірно, що бронзова рука висіла біля входу в будівлю / фото Aiestaran et al., Antiquity, 2024

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