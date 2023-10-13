Для потенційних колоній на місяці можуть знадобитися надійні дороги та посадкові майданчики.

Вчені розповіли про можливість використання лазерів для того, щоб пристосувати Місяць для проживання людей. Дослідники пропонують стріляти ними у ґрунт супутника Землі.

Про це пише Independent. У новому дослідженні зазначається, що, перетворивши місячний ґрунт на більш тверду, шарувату речовину, можна було б побудувати асфальтовані дороги та посадкові майданчики на поверхні Місяця.

Багато космічних агентств, включаючи NASA, планують створити напівпостійні бази на Місяці, що дозволить нам краще вивчити його, а також стануть зупинкою на шляху до Марса та інших частин Сонячної системи. Однак на поверхні Місяця важко здійснювати посадку і жити. Ґрунтовий пил, як правило, підіймається посадковими апаратами, ще один аспект – низька гравітація.

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"Таким чином, для майбутніх місячних колоній можуть знадобитися надійні дороги та посадкові майданчики, щоб ми могли подорожувати як на Місяць, так і навколо нього. Але навряд чи ми зможемо транспортувати матеріали для їх створення, враховуючи вартість цього процесу, що змушує вчених дивитися на те, що вже є там. У новому дослідженні вчені перевірили, чи можна перетворити місячний ґрунт на щось більш істотне за допомогою лазерів. І вони досягли певного успіху, виявивши, що місячний пил можна розплавити в тверду речовину", – йдеться у матеріалі.

Вони використовували безліч лазерів різних розмірів і типів, щоб побачити, який вплив вони матимуть. Найкраще показав себе лазерний промінь діаметром 45 міліметрів. За його допомогою вдалося створити трикутні форми розміром близько 250 міліметрів.

Вчені припускають, що ці фігури можна з’єднати разом, щоб створити тверді поверхні, які можна розташувати по всій поверхні Місяця, а потім використовувати як дороги та посадкові майданчики.

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NASА має намір відправити місію до астероїда Психея. Це небесне тіло виявили ще 200 років тому. Так вчені хочуть дізнатися більшепро походження Сонячної системи.

Тим часом марсохід NASA зафіксував приголомшливий "блакитний" захід Сонця, яке сідало за марсіанський горізонт. Зазначається, що такі зображення допомагають вченим вивчити склад атмосфери Марсу.

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