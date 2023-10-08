Виявилося, що Місячне ядро дуже схоже на земне.

Внутрішнє ядро Місяця насправді являє собою тверду кулю зі щільністю, близькою до щільності заліза. Це встановило ретельне дослідження вчених під керівництвом астронома Артура Бріо з Французького національного центру наукових досліджень, опубліковане у журналі Nature, передає ScienceAlert.

Дослідники сподіваються, що результати їхньої праці допоможуть вирішити довгі суперечки про те, чи є "серце" Місяця твердим або розплавленим, а також приведуть до більш точного розуміння історії Місяця і Сонячної системи ув цілому.

Як повідомляється, під час дослідження астроном Бріо та його колеги зібрали дані космічних місій та експериментів з лазерної локації Місяця, щоб скласти профіль різних місячних характеристик. Потім вони провели моделювання з різними типами кернів (проб), щоб визначити, які з них найбільш точно відповідають даним спостережень.

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У результаті вчені зробили кілька цікавих висновків:

більш щільний матеріал всередині Місяця падає до центру, а менш щільний матеріал піднімається вгору;

місячне ядро дуже схоже на земне - із зовнішнім шаром рідини та твердим внутрішнім ядром (зовнішнє ядро має радіус близько 362 кілометрів (225 миль), а внутрішнє - близько 258 кілометрів (160 миль);

внутрішнє ядро Місяця має щільність близько 7822 кілограмів на кубічний метр, що дуже близько до щільності заліза.

Зазначається, що результати даного дослідження є підтвердженням більш ранніх висновків вчених з цього приводу. Вони являють собою досить вагомі аргументи на користь того, що ядро Місяця подібно ядру Землі.

Земні електрони можуть утворювати воду на Місяці

Як писав УНІАН, раніше дослідження показало, що високоенергетичні електрони у земній плазмі можуть сприяти утворенню води на поверхні Місяця.

Для встановлення цього використовувалися дані Chandrayaan-1 - індійського місячного зонда, що працював з жовтня 2008 року по серпень 2009 року.

Отримана інформація свідчить про те, що електрони Землі можуть сприяти процесам вивітрювання на Місяці.

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