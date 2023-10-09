Такі фото допомагають вченим вивчити склад марсіанської атмосфери.

Марсохід NASA Perseverance зафіксував рідкісний дивний "блакитний захід" над горизонтом Червоної планети. На світлині можна побачити, як Сонце сідає за марсіанський горизонт і світиться дивним холодним блакитно-зеленим кольором, небо над Червоною планетою починає темніти.

Зображення сходу та заходу сонця, зроблені марсоходами на Червоній планеті, не тільки показують незвичайність чужої для нас планети, але й допомагають вченим вивчити склад марсіанської атмосфери, пише The Independent.

"Такі кольори виникають завдяки тому, що дуже дрібний пил має правильний розмір, щоб синє світло проникало в атмосферу трохи ефективніше. Коли синє світло розсіюється від пилу, воно залишається ближче до Сонця, ніж світло інших кольорів. Інша частина неба має колір від жовтого до помаранчевого, оскільки жовте та червоне світло розсіюється по всьому небу замість того, щоб поглинатися або залишатися поблизу Сонця", – пояснив раніше вчений-атмосферолог Марк Леммон з Техаського університету A&M у США.

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Останні новини про марсохід NASA Perseverance

Марсохід Perseverance, що має сім наукових приладів, 23 камери та два мікрофони для вивчення поверхні Червоної планет, розпочав свою місію на Марсі в лютому 2021 року, і вже відзначився численними відкриттями.

Зокрема, на початку вересня стало відомо, що пристрій, розташований на марсоході NASA Perseverance, зміг виробити кисень на Червоній планеті. Це був перший світі успішний експеримент з виробництва кисню на Марсі.

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