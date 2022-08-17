Запуск першої космічної теплиці допоможе астронавтам ефективніше проводити дослідницькі місії.

Вчені ще сильніше просунули процес вивчення можливостей колонізації Місяця. Вже у 2023 році в космосі з'явиться перша теплиця, що допоможе астронавтам досліджувати процес рослинництва за межами Землі.

Про це повідомляє Reuters.

Створенням першої космічної теплиці займається корпорація Redwire (RDW.N). У вівторок, 16 серпня, представники компанії повідомили, що така теплиця активізує дослідження в галузі рослинництва за межами Землі і підтримає дослідницькі місії.

Дейв Рід, менеджер Redwire за проектом теплиці, розповів, що проект компанії, допоможе отримати критично важливу інформацію для місій NASA Artemis та інших проектів.

"Програма Artemis Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА) спрямована на відправку астронавтів на місяць і створення довгострокової місячної колонії в якості попередника можливого дослідження Марса людиною", - додали в Reuters.

Представники компанії Redwire також розповіли, що першим клієнтом стане Комерційна Сільськогосподарська технологічна компанія Dewey Scientific. Створення і розміщення космічних теплиць відкриє людству можливість вирощувати сільськогосподарські культури за межами Землі. У проект компанії входить повністю автоматизована система вирощування рослин для проведення досліджень на Міжнародній космічній станції.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що телескоп "Джеймс Вебб" надіслав на Землю фото рідкісної галактики.

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