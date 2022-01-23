Перевірте, раптом ви володієте відповідними рисами характеру.

Політ на Марс вже не здається такою фантастичною подією, як це вважалося ще кілька років тому, – вже цьогоріч SpaceX Ілона Маска має намір доставити на Червону планету не менше двоє вантажних кораблів.

А перших колонізаторів компанія хоче доставити туди до 2024 року. З'ясувалося, що найкраще в такій подорожі проявив би себе інтроверт; той, хто не потребує постійного спілкування з іншими людьми.

Все просто: в умовах піврічного польоту на Марс члени екіпажу мають бути пристосовані до дефіциту інформації, що неминуче виникне на космічному кораблі. Тому людина має бути терпимою до скорочення сенсорної та соціальної інформації та дефіциту соціальних контактів.

Оскільки члени екіпажу будуть постійно перебувати разом, краще, аби ні у кого з них не було специфічних особистісних особливостей (в розмові, в побуті, в поведінці). Крім того, людина повинна добре переносити замкнутий простір і відсутність приватності.

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Також для висадки на загадкову планету потрібні люди з авантюрним складом характеру і готовністю ризикувати. Раніше Ілон Маск попереджав, що першим людям, які полетять на Марс, потрібно готуватися "померти не на Землі". Краще, аби це були люди без коренів, яким особливо нічого втрачати.

Між тим в NASA тривають пошуки добровольців для симуляції місії на Червоній планеті. Дослідники хочуть з'ясувати, як "високомотивовані люди" перенесуть суворі умови життя не на Землі.

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