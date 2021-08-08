Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) планує провести новий експеримент і оголосила про набір добровольців. Учасникам дослідження запропонують прожити рік "на Марсі" - в симуляції місії на Червоній планеті.
Як повідомляє видання sky, експеримент буде проходити восени 2022 року в Техасі, США.
Так, NASA хоче провести річну місію з імітації життя на Марсі. Фахівці збираються створити умови, наближені до реальних умов на Червоній планеті. Мета експерименту-вивчення того, як "високомотивовані люди" будуть реагувати на життя за межами Землі.
Всього планується провести три річних місії, в яких учасники експерименту будуть жити в імітації умов Марса. Все це буде проходити на базі Космічного центру імені Джонсона NASA в Техасі.
Дослідження дозволить створити нові методи і технології, які допоможуть розв'язати потенційні проблеми майбутніх космічних польотів на Марс і Місяць.
Читайте такожНові штами COVID можуть бути названі на честь сузір ' ївУ кожній місії братимуть участь по чотири людини. Вони будуть жити і працювати в модулі Mars Dune Alpha площею 160 квадратних метра, надрукованому на 3D-принтері. Члени екіпажу зіткнуться з імітацією проблем, які можуть виникати під час місії на Червоній планеті.
Брак ресурсів, проблеми зі зв'язком, відмова обладнання, вихід у відкритий космос і проведення наукових досліджень, управління роботами та створення комунікації між космонавтами - всі ці проблеми і завдання входять в план місії.
Щоб стати добровольцем місії потрібно володіти рядом якостей: до відбору допускаються громадяни США, віком від 30 до 55 років, які не курять. Вони повинні мати досвід роботи пілотом і ступінь магістра в галузі природничих наук, інженерії або математики.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що астронавт NASA показав, як виглядає Олімпійський Токіо з космосу.
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