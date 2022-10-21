На території сучасного Іраку знаходяться деякі з найдавніших міст світу, в тому числі Вавилон.

На півночі Іраку археологи виявили наскельні рельєфи, вік яких становить близько 2700 років.

Їх виявила група американських і іракських дослідників, зайнятих відновленням стародавніх воріт Машки, які бойовики "Ісламської держави" зруйнували в 2016 році, повідомляє Бі-бі-сі.

На восьми мармурових рельєфах зображені сцени війни, виноградні лози і пальми. Вони датуються часом правління ассирійського царя Сеннахеріба, який правив стародавнім містом Ніневія з 705 по 681 рік до нашої ери, йдеться в заяві Державної ради зі старожитностей і спадщини Іраку.

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Імовірно реліквії колись прикрашали його палац, а потім були перенесені до воріт Машки, прокоментував знахідку Фадель Мохаммед Ходр, глава іракської археологічної групи. За словами Ходра, коли мармурові плити були встановлені біля воріт, вони були частково занурені в землю, і ділянки, що знаходилися в землі, збереглися. Цю різьбу можна побачити і сьогодні, а барельєфи, що знаходилися над землею, з часом остаточно стерлися.

Ворота Машки - одні з найбільших в Ніневії - служили символом величі і могутності міста. Ворота реконструювали в 1970-х роках, але в 2016 році їх бульдозерами знесли бойовики "Ісламської держави". Вони також розграбували і зруйнували кілька доісламських пам'ятників в Іраку, вважаючи їх символами ідолопоклонства.

Група археологів, в яку входять експерти з іракського університету Мосула і Пенсільванського університету США, працює над відновленням воріт Машки в тому вигляді, в якому вони існували до зустрічі з бульдозерами "Ісламської держави".

Стародавні пам'ятки в Іраку

В Іраку було виявлено понад 10 тис. археологічних пам'яток. На території сучасного Іраку знаходяться деякі з найдавніших міст світу, в тому числі Вавилон.

Але за роки конфліктів багато археологічних пам'яток були розграбовані, зруйновані або пошкоджені в результаті військових дій або вандалізму.

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