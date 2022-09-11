Вперше астероїд виявили 8 вересня 2008 року.

Жителів Землі попередили про великий астероїд. Згідно з розрахунками, він пролетить біля нашої планети 12 вересня.

Про це повідомила прес-служба Лабораторії реактивного руху NASA.

За даними космічного агентства, діаметр каменю становить майже 94 метри. Його швидкість близько 36 720 км на годину.

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Відзначається, що астероїд максимально наблизиться до землі 12 вересня. Відстань складе 6,7 мільйона кілометрів.

Вчені віднесли космічне тіло до групи "потенційно небезпечних", тому що його довжина не перевищує 150 метрів. Правда, максимальна відстань від Землі складе менше 7,5 мільйона кілометрів.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Spaceweather, астероїд, розміром з єгипетську піраміду в Гізі, вперше за більш ніж 100 років пролетить поруч із землею. Зазначається, що довжина астероїда під назвою 2019 AV13 становить від 100 до 230 метрів, тобто його розміри приблизно можна порівняти зі 140-метровою пірамідою.

Востаннє астероїд підходив настільки близько до землі в 1914 році, а наступного разу наблизиться в 2113 році. Астероїд не представляє небезпеки для Землі, тому жителям планети панікувати не варто.

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