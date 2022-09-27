Космічний корабель розміром з торговий автомат врізався в астероїд розміром зі стадіон.

NASA вперше в історії спробувало змінити траєкторію руху астероїда в рамках місії планетарного захисту. Вчені заявили, що місія успішно досягла своєї мети.

Про це повідомили в космічному агентство.

Так, о 19:14 за східним часом наша місія DartMission успішно досягла своєї мети, безпечного астероїда Діморфос, в рамках першої в світі місії планетарного захисту.

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Тест подвійного перенаправлення астероїда покликаний продемонструвати, що траєкторію руху небесного тіла можна змінити за допомогою кінетичного імпактора. Космічний корабель розміром з торговий автомат врізався в астероїд розміром зі стадіон на швидкості 14 тисяч миль на годину або 22 500 км/год.

"Цей тест повинен показати, що Кінетичний вплив є життєздатною технологією, яку коли-небудь можна буде використовувати для запобігання зіткнення астероїда з землею, якщо буде така необхідність. Принаймні, в найближчі 100 років Землі не загрожуватиме астероїд", - йдеться в повідомленні.

На фото внизу зліва видно астероїд Дідімос, а в центрі його супутник Діморфос приблизно за 2,5 хвилини до зіткнення з DART. Тепловізор DRACO зробив зображення з відстані 570 миль або 920 км.це зображення було останнім, на якому повністю видно обидва астероїди.

На наступному фото видно супутник астероїда Діморфос за 11 секунд до зіткнення з відстані 42 милі або 68 км.

Останнє повне зображення супутника астероїда Диморфос, отримане камерою DRACO на DART з відстані приблизно 7 миль або 12 км від астероїда і за 2 секунди до зіткнення. На зображенні видно ділянку астероїда діаметром 100 футів або 31 метр.

Раніше колишній радник голови Державного космічного агентства Андрій Колесник у коментарі "Громадському радіо" повідомив, що в рамках цієї місії вчені мали намір змінити швидкість обертання супутника, щоб він не завдав шкоди землі.

"У цій місії NASA працює з парою астероїдів: великий і обертається навколо нього менший. Завдання дрона-камікадзе-змінити швидкість обертання маленького астероїда навколо великого до 4 хвилин. Але, за розрахунками вчених, цього буде достатньо. Коли він буде нестися назустріч землі, потрібно відвернути його траєкторію і щоб він не завдав нам шкоди, як він завдав його динозаврам 65 мільйонів років тому", - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, астероїд, розміром з єгипетську піраміду в Гізі, вперше за більш ніж 100 років пролетить поруч із землею. Довжина небесного тіла під назвою 2019 AV13 становить від 100 до 230 метрів. Його розміри приблизно можна порівняти зі 140-метровою пірамідою. Він наблизився до землі 12 вересня.

Востаннє астероїд підходив настільки близько до землі в 1914 році, а наступного разу наблизиться в 2113 році. Астероїд не представляє небезпеки для Землі, тому жителям планети панікувати не варто.

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