Востаннє астероїд підходив настільки близько до Землі в 1914 році, а наступного разу наблизиться в 2113 році.

Астероїд, розміром з єгипетську піраміду в Гізі вперше за більш ніж 100 років пролетить поряд із Землею.

Як повідомляє Newsweek, проліт відбудеться сьогодні.

За даними Spaceweather, довжина астероїда під назвою 2019 AV13 становить від 100 до 230 м, тобто його розміри приблизно можна порівняти зі 140-метровою пірамідою.

За прогнозами дослідників, космічний об'єкт наближатиметься до поверхні планети на швидкості близько 32 тис. км і подолає на своєму шляху 13,8 місячних відстаней (відстань від Землі до Місяця).

Востаннє астероїд підходив настільки близько до Землі в 1914 році, а наступного разу наблизиться в 2113 році. Астероїд не становить небезпеки для Землі.

"Ми можемо бути впевнені, що він не зіткнеться із Землею, тому що, маючи достатню кількість спостережень, ми можемо розрахувати орбіту астероїда з високою точністю", - сказав Джей Тейт, директор обсерваторії The Spaceguard Center.

Більшість астероїдів перебуває у Поясі астероїдів — сфера Сонячної системи між орбітами Марса і Юпітера. Ці астероїди дуже відрізняються за розміром: від кількох метрів до гігантської Церери (946 км в діаметрі).

Деякі астероїди часто пролітають на ще ближчій відстані до Землі, ніж цей астероїд, але мало які з них такі ж великі. Через свої розміри цей астероїд відносять до категорії потенційно небезпечних.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня два астероїди розміром з хмарочос пролітали повз Землю.

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